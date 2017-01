Lebensmittel und Getränke abfüllende Unternehmen können sich bis zum 9. April mit ihren in Glas verpackten Produkten für die Auszeichnung des Aktionsforums Glasverpackung bewerben. Zum vierten Mal in Folge verleiht das Aktionsforum Glasverpackung dieses Jahr die „Produktinnovation in Glas” für besondere Produkte, die in Glas verpackt sind. Der Bewerbungszeitraum für alle Lebensmittel und Getränke abfüllenden Unternehmen startete am 16. Januar und endet am 9. April 2017. Die drei Gewinner werden am 18. Mai 2017 in Hamburg im Anschluss an den Trendtag Glas mit einem gläsernen Möbiusband ausgezeichnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Ob Mineralwasser, Gemüse, Saucen, Limonaden, Joghurt, Bier – es gibt unzählig viele Lebensmittel und Getränke in Glasverpackungen. Mit der Auszeichnung „Produktinnovation in Glas” ehrt das Aktionsforum Glasverpackung neue, außergewöhnliche und innovative Produkte, die jedes Jahr neu auf den Markt kommen und in Glas verpackt sind. Noch bis zum 9. April 2017 können sich Lebensmittel und Getränke herstellende bzw. abfüllende Unternehmen kostenlos mit ihren Produkten bewerben, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. März 2017 erstmals auf dem deutschen Markt verkauft wurden. Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern können sich in der Kategorie „Kleine Unternehmen” bewerben, Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern in der Kategorie „Mittlere und große Unternehmen”. Zusätzlich haben die Unternehmen die Chance, das gläserne Möbiusband in der Kategorie „Publikumsliebling” zu erhalten: Der Gewinner wird von den Besuchern des Trendtag Glas am 18. Mai in Hamburg gewählt. Unternehmen, die sich in diesem Jahr für die „Produktinnovation in Glas” bewerben möchten, finden mehr Informationen über den Preis, Anmeldeformulare und -fristen unter www.glasaktuell.de/produktinnovation-in-glas/. 20.01.2016