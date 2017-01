Philipp Hemmer verstärkt ab Februar 2017 die Geschäftsführung Die Eckes-Granini Deutschland GmbH begrüßt ein neues Gesicht in der Geschäftsführung: Philipp Hemmer (37) wird ab dem 15. Februar 2017 in der Funktion des Marketing Direktors das Marketing des führenden Fruchtsaftherstellers verantworten. Die letzten 13 Jahre war Philipp Hemmer bei Procter & Gamble tätig. In verschiedenen regionalen und nationalen Führungspositionen sammelte er sowohl im Marketing als auch im Vertrieb umfassende Erfahrung. Zuletzt arbeitete er im Bereich Customer Business Development. Dort leitete er das Procter & Gamble Haushaltswaren Geschäft für die Metro-Gruppe. Seine internationale Ausbildung führte ihn nach Spanien und in die USA. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Möglichkeit, die Geschicke eines so traditionsreichen Unternehmens wie Eckes-Granini in einem spannenden Marktumfeld durch neue Impulse und meine Expertise in Zukunft mitzugestalten“, sagt Philipp Hemmer. „Mit seinem breiten Erfahrungsmix aus der Marketing- und Vertriebswelt sowie seiner starken Führungskompetenz bringt Philipp Hemmer die besten Voraussetzungen mit, das Team und unsere Marken erfolgreich weiter zu führen und zu entwickeln. Wir freuen uns, ihn als Mitglied der Geschäftsführung bei uns in Nieder-Olm begrüßen zu dürfen“, so Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer der Eckes-Granini Deutschland GmbH. Philipp Hemmer folgt in seiner Funktion auf Stefan Müller, der das Unternehmen im Juni vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch verlassen hat. 23.01.2017