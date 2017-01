Von 4. bis 6. September 2018 geht die food & drink technology Africa (fdt Africa) in die dritte Runde. Aufgrund der großen Resonanz findet die fdt Africa 2018 erstmals an drei Tagen statt. Neben der verlängerten Laufzeit wird die Veranstaltung auch in die noch größere Halle 5 des Gallagher Convention Centre in Johannesburg wechseln. Mit der Konstituierung des Fachbeirats haben die Vorbereitungen auf die nächste Veranstaltung bereits begonnen. Der Fachbeirat, vertreten durch Bosch Packaging, GEA Africa, Pentair Food & Beverage, Ecolab und KHS Manufacturing, vertritt die Interessen der auf der fdt Africa ausstellenden Unternehmen. Alle wichtigen Informationen rund um die food & drink technolgy Africa 2018 gibt es unter www.fdt-africa.com. 26.01.2017