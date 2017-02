EDEKA führt Milchprodukte mit dem Siegel "Ohne Gentechnik" ein Der EDEKA-Verbund baut sein Angebot an Lebensmitteln mit Milch aus gentechnikfreier Fütterung weiter aus. Die Frischmilch und H-Milch der Eigenmarke GUT&GÜNSTIG sind bereits in vielen Regionen mit dem grünen "Ohne Gentechnik"-Siegel erhältlich. Zahlreiche weitere Milchprodukte aus dem Eigenmarkensortiment werden aktuell auf eine zertifiziert gentechnikfreie Produktion umgestellt. Darüber hinaus berücksichtigt EDEKA beim Einsatz von Futtermitteln auch die Schonung von Umwelt und Ressourcen. Dafür steht das neue Label "Gutes Futter", das bei Joghurt und Milchmischgetränken zum Einsatz kommt. Zu dem zertifiziert gentechnikfreien Sortiment zählen unter anderem die Frischmilch und H-Milch von GUT&GÜNSTIG in den Fettstufen 1,5 und 3,5 Prozent. Auch weitere Milchbasisprodukte wie Sahne und Quark, laktosefreie Milchprodukte sowie verschiedene Käsesorten werden aktuell mit dem Siegel "Ohne Gentechnik" gekennzeichnet. Das Siegel mit der grünen Raute wird vom "Verband Lebensmittel ohne Gentechnik" (VLOG) vergeben. Bei damit gekennzeichneten Produkten dürfen keine gentechnisch veränderten Organismen enthalten oder in der Herstellung beteiligt gewesen sein. Bei tierischen Produkten wie Fleisch, Milch oder Eier gilt zudem, dass die Tiere innerhalb strenger Fristen nicht mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert worden sind. "Gutes Futter" schont Umwelt und Ressourcen Bei Joghurtprodukten und Milchmischgetränken führt EDEKA darüber hinaus das neue Label "Gutes Futter" ein. Bei den damit gekennzeichneten Produkten werden die Futtermittel für die Milchkühe nicht nur gentechnikfrei, sondern auch überwiegend auf Erzeuger-eigenen heimischen Flächen angebaut. Aktuell wurden bereits rund 40 Artikel der Eigenmarken EDEKA und GUT&GÜNSTIG wie Fruchtjoghurt, Joghurtdrinks sowie verschiedene Milchmischgetränke mit der neuen Kennzeichnung in die Regale gebracht. Weitere Informationen gibt es unter www.edeka.de/gutesfutter. 01.02.2017