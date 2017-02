Mehr als 70.000 Fachbesucher aus über 130 Ländern haben am 8. und 9. Februar 2017 die Gelegenheit, die Innovation des Jahres zu wählen. Mit dem FRUIT LOGISTICA Innovation Award werden herausragende neue Produkte im Obst- und Gemüsesektor gewürdigt, die mit ihrem ersten Marktauftritt in den letzten Monaten dem internationalen Fruchthandel wichtige Impulse geben werden. Die zehn Innovationen werden auf der FRUIT LOGISTICA 2017 vom 8. bis 10. Februar 2017 auf einer Sonderausstellung zwischen den Hallen 20 und 21 präsentiert. Dort wird am 10. Februar 2017 um 14.30 Uhr der Sieger verkündet. Nachdem im Dezember 2016 die Nominierten bekanntgegeben wurden, liegen jetzt detaillierte Informationen zu den Innovationen vor. yello® – The Color of Taste ist ein Apfel der in Nagano (Japan) gezüchteten Sorte Shinano Gold. Er geht aus einer Kreuzung von Golden Delicious und Senshu hervor. Die charakteristische gelbe, alabasterartige Schale führte zu seinem Markennamen. Sein Fruchtfleisch ist saftig, knackig und süß. Seine besonderen Kennzeichen sind eine geringe Berostungs- und Druckstellenanfälligkeit, eine Festigkeit bis zu 7,8 kg/cm2, sowie ein Brix-Wert zwischen 14,7-15,5. Die Marke yello® ist in über 60 Ländern weltweit registriert. yello® – The Color of Taste ist in den Größen 70-75 mm / 75-80 mm / 80-95 mm / 85-90 mm / 90+ mm verfügbar. Markteinführung September 2016

VOG, Italien Halle 4.2, Stand B-11 01.02.2017