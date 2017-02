AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft platziert erste Tranche ihrer Barkapitalerhöhung und schließt gemeinsam mit Südzucker AG die institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat die gestartete institutionelle Vorabplatzierung von bis zu 1.316.720 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709) und bis zu 500.000 bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von der Südzucker AG (die "Basis-Alten Angebotsaktien") erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.316.720 neue AGRANA-Aktien und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von der Südzucker AG bei ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika platziert. Durch die institutionelle Vorabplatzierung erhöht sich der Streubesitz auf 18,4 %. Der Angebotspreis für die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten AGRANA-Aktien und für die im öffentlichen Bezugsangebot noch auszugebenden neuen AGRANA-Aktien wurde mit EUR 100 festgelegt. AGRANA hat dadurch in der institutionellen Vorabplatzierung einen Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Mio. und Südzucker AG einen Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Mio. für die von ihr verkauften bestehenden AGRANA-Aktien erzielt. Die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten AGRANA-Aktien werden voraussichtlich am 7.2.2017 gegen Bezahlung des Angebotspreises geliefert. Die institutionelle Vorabplatzierung umfasst die erste Tranche der gestern von AGRANA bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen AGRANA- Aktien in zwei Tranchen. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung werden bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 2.2.2017 startet und bis einschließlich 16.2.2017 läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A1TEP8). Die bestehenden AGRANA-Aktien werden ab 2.2.2017 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Nicht im Bezugsangebot bezogene neue AGRANA-Aktien werden ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis zum Erwerb angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der im Zuge der Barkapitalerhöhung begebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker AG sowie den begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International (die Emissionsbanken“) festgelegt und unverzüglich veröffentlicht. Aufgrund des Angebotspreises von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie und unter der Annahme, dass sämtliche 103.484 neuen AGRANA-Aktien, die nicht bereits in der institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, im Bezugsangebots bezogen oder im Rump Placement platziert werden, würde AGRANA aus der Barkapitalerhöhung insgesamt einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 137,04 Mio. erzielen. Bei Platzierung sämtlicher 1.420.204 neuer AGRANA-Aktien und nach Umplatzierung sämtlicher 500.000 von Südzucker AG angebotenen bestehenden AGRANA-Aktien im Zuge des Angebots würde sich der Streubesitz damit auf rund 18,9 % erhöhen. 02.02.2017