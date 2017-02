Einen besseren Auftakt hätte das neue Jahr nicht nehmen können. Das Augsburger Suppen-Start-up Little Lunch und Rossmann, mit über 2000 Filialen eine der größten Drogeriemarktketten Deutschlands, intensivieren ihre Zusammenarbeit. Bereits Mitte letzten Jahres hielten die ersten vier Bio-Suppen (Tomatensuppe, Kürbis Mango, Little India und Little China) Einzug in den Regalen der Dirk Rossmann GmbH. Nun komplettieren die jüngsten Bio-Gemüsebrühen (Klassik und Asia), die Bio-Smoothies (White und Yellow) und eine weitere Bio-Suppe (Little Thai) das Sortiment. Ab Februar 2017 ist das umfangreiche Angebot in zahlreichen Rossmann-Märkten verfügbar. Damit ist erstmals die komplette Bio-Produktpalette von Little Lunch bei einem Handelspartner gelistet. Der Vertrieb wird außerdem mit einer aufmerksamkeitsstarken Marketing-Kampagne am POS unterstützt. Sowohl Coupons, Regalstopper, Plakate als auch die Integration in der Themenbroschüre sorgen für Sichtbarkeit, Kaufimpulse und damit zusätzlichen Absatz. Die nächste Premiere steht ebenfalls kurz bevor: Als erster Händler überhaupt wird Rossmann eine neue Smoothie-Kreation einführen, welche Little Lunch in wenigen Wochen vorstellt. 03.02.2017