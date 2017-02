Familien im Fokus Der Beginn des neuen Jahres bringt für Capri-Sonne langfristige Veränderungen. Anpassungen in Design, Markenname und Mediaplanung tragen zur Neuausrichtung der Traditionsmarke bei. Ziel ist der Aufbau eines international einheitlichen Auftritts als Getränkemarke für die ganze Familie. In weniger als 50 Jahren hat es die Marke Capri-Sonne geschafft, 110 Länder weltweit zu erobern. Im Stammland Deutschland bekannt als „Capri-Sonne“ und in den größten Auslandsmärkten als „Capri-Sun“, genießt sie heute Kultstatus. „Unsere Marke lebt davon, dass sie sich immer wieder an aktuelle Trends anpasst und teilweise auch neu erfindet. Nur so kann sie auf Dauer weiterwachsen“, erläutert Julia Savas-Butz, Marketing Director Deutschland. Modernisiertes Design Der unverwechselbare Trinkpack gehört weiterhin zu Capri-Sonne. Das Design des Beutels wurde jedoch zum neuen Jahr grundlegend überarbeitet. Moderner und zeitgemäß kommt das Fruchtsaftgetränk im Beutel daher. Die spritzige Optik wird durch die neue Typografie der Sortenbezeichnung in Versalien und grafische Elemente in Tropfen- und Wellenform unterstützt. Die 10er-Kartonagen fallen durch mehr freie Farbfläche und die prominente Platzierung des Beutels auf. Die internationale Ausrichtung von Capri-Sonne spiegelt sich künftig im Namen wider: Ab dem Frühjahr werden die Produkte weltweit einheitlich unter der Bezeichnung „Capri-Sun“ vermarktet. Die Umstellung von Capri-Sonne auf Capri-Sun erfolgt in den deutschsprachigen Märkten sukzessive und wird voraussichtlich Mitte 2017 abgeschlossen sein. Neues Senderportfolio, differenzierte Zielgruppen-Ansprache Der Mediaplan und die Auswahl der Sender zur Schaltung von TV-Spots wurde für 2017 von der Agentur Mediaplus aktualisiert und an die Neuausrichtung als Familiengetränk angepasst. Grundlage des neuen Mediaplans ist die Selbstverpflichtung von Capri-Sun, keine Werbung mehr an Kinder unter 12 Jahren zu richten. Dieser Ansatz gilt ab sofort für den gesamten öffentlichen Auftritt der Marke. 07.02.2016