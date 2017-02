Mit 600 Millionen verschiedenen Packungen macht „das große Flaschenüberraschen“ von Coca-Cola Ostern zur überraschendsten Zeit des Jahres Mit dem Start der nationalen Promotion haben Verbraucher mit dem Kauf einer Aktionspackung von KW 07 bis KW 15 deutschlandweit in allen teilnehmenden Märkten die Chance, beim „großen Flaschenüberraschen“ verschiedene spannende Überraschungen zu erhalten. Das Besondere daran: Coca-Cola führt zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens eine Cross-Portfolio-Promotion mit 600 Millionen verschiedenen aktivierten Packungen durch. Jeder Code überrascht Mit dem Versprechen „jeder Code überrascht“ warten in unterschiedlichen Varianten und Größen der Marken Coca-Cola inklusive Coca-Cola Zero Sugar und Coca-Cola light, Fanta, Sprite und Mezzo Mix jeweils in der zuckerhaltigen und der zuckerfreien Zero Variante, ViO (Still und Medium), ViO BiO LiMO, Lift Apfelschorle, Nestea und Powerade über 600 Millionen kleine und große Überraschungen auf alle Verbraucher. Die Überraschungen erstrecken sich von einer Millionen Euro über Traumhäuser, tolle Yacht-Urlaube, Autos, Apple Macbooks und iPhones, Gutscheine für Freizeitattraktionen im Heide Park Resort oder Legoland bis hin zu Gutscheinen für das Coca-Cola Portfolio. Die Codes sind im Flaschendeckel der Aktionsflaschen zu finden - mit Ausnahme von Nestea und Powerade. Diese sind mit der Durchblicker-Mechanik aktiviert. Auf den Aktionsdosen befinden sich die Codes auf den Dosenlaschen. Die Mechanik ist ganz einfach: Wunschprodukt kaufen, über die unterschiedlichen Links auf den Packungen wie z.B. fanta.de/überraschung oder vio.de/überraschung auf die Promotion Microsite gelangen, dort den Code eingeben, am Glücksrad drehen und sich überraschen lassen. Durch das breit angebotene Produkt-Portfolio mit fast allen Marken und verschiedensten Packungsgrößen ist somit für jeden Verbraucher etwas dabei. Die Integration der zuckerreduzierten und zuckerfreien Marken in die Promotion spielt dabei eine wichtige Rolle, da Coca-Cola immer mehr in dieses Angebot investiert und Verbraucher bewusster auf den Zucker- und Kaloriengehalt von Lebensmitteln achten. Begleitende Maßnahmen erzielen Aufmerksamkeit der Konsumenten Coca-Cola begleitet „das große Flaschenüberraschen“ mit umfangreichen Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Im TV-Spot zur Promotion werden alle teilnehmenden Marken und Hauptüberraschungen auf spielerische Art in Szene gesetzt, sodass die Neugierde der Zuschauer, an der Promotion teilzunehmen, geweckt wird. Am PoS weist Coca-Cola mit diversen Out-of-Home- Motiven, Handzetteln und PoP-Paketen deutschlandweit auf die Aktivierung hin. Weitgreifende PR- und Social Media-Maßnahmen unterstützen zudem die Promotion und schaffen Aufmerksamkeit in den Medien und beim Verbraucher. 07.02.2017