Das Fraunhofer Institut ICT-IMM und Döhler kooperieren bei der Entwicklung eines auf Mikrofluidik basierenden neuen mikrobiologischen Nachweisverfahrens.

Mikrobiologische Sicherheit steht in der Lebensmittelindustrie an erster Stelle. Bei der Produktion von Lebensmitteln und Getränken beeinflusst die schnelle mikrobiologische Validierung und Freigabe von Produkten unmittelbar die Wirtschaftlichkeit des Herstellers. Döhler, ein führender Hersteller von natürlichen Inhaltsstoffen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, führt unter seiner Marke DMD® (Döhler Microsafety Design®) ein komplettes Portfolio von Lösungen für den Nachweis von Mikroorganismen in Getränken. Um dieses Portfolio noch weiter zu optimieren, forscht Döhler kontinuierlich an innovativen Verfahren, die den Nachweis von Mikroorganismen in Getränken noch schneller, einfacher und sicherer machen. In einer kürzlich geschlossenen Innovations-Kooperation wird Döhler gemeinsam mit dem Fraunhofer ICT-IMM untersuchen, wie mikrofluidische Lösungen Getränkehersteller im Nachweis von Mikroorganismen unterstützen können, um die Qualität ihrer Produkte lückenlos und in kürzester Zeit zu erfassen.

Die Mikrofluidik wird in der Analytik, Diagnostik, Biotechnologie und Medizintechnik bereits eingesetzt. Die Separation und Analyse von Inhaltsstoffen in Flüssigkeiten ist dabei ein Grundprinzip. „Bislang wird diese Methode noch nicht für die mikrobiologische Untersuchung in der Getränkeindustrie angewandt. Ziel unserer Forschung ist es, gemeinsam mit dem Fraunhofer ICT-IMM, Herstellern von Getränken ein absolut innovatives, sicheres und vor allem ausgesprochen schnelles mikrobiologisches Nachweissystem zur Verfügung zu stellen,“ erklärt Dr. Sabine Müller, Head of Product Management & Sales DMD® Microbial Detection Solutions bei Döhler.

Starker Entwicklungspartner für mikrofluidische Systeme

Das Fraunhofer ICT-IMM entwickelt seit über 20 Jahren vollintegrierte und automatisierte mikrofluidische Systeme. In dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt soll das Fraunhofer-Institut Untersuchungen zur Entwicklung eines automatisierten Verfahrens durchführen. Intention des auf der Mikrofluidik basierenden Verfahrens ist es Getränke schädigende Mikroorganismen, gegenüber dem aktuellen Stand der Technik von mehreren Tagen, in nur wenigen Stunden nachzuweisen.

Eine Vision für die schnelle mikrobiologische Sicherheit

Die Innovations-Kooperation von Fraunhofer ICT-IMM und Döhler hat sich zum Ziel gesetzt, die mikrobiologische Qualität von Getränken in Zukunft on-line überwachen zu können - also schon während des Herstellungsprozesses. Durch ein voll automatisiertes, lückenloses Kontrollverfahren steigt die Qualität der Lebensmittel und somit die Sicherheit für den Verbraucher. Zudem sinken die Kosten im Herstellungsprozess durch die Möglichkeit, zeitnah und effizient reagieren zu können.

09.02.2017