Spritzig, fruchtig, modern, so präsentiert sich der feine Himbeerlikör „Amérie“. Passend zum Frühlingsstart wird „Amérie“ ab dem 27. März wieder abfüllfrisch ausgeliefert. Für die Außengastronomie hält die Feinbrennerei Sasse in dieser Saison zusätzlich neue „Amérie“-Accessoires bereit: Eine neue „Amérie“-Decke, ein Magic Cup-Ausgießer sowie ein spezieller Paper Cap-Halter ergänzen die Produktwelt der Marke für eine junge, weibliche Zielgruppe. „Die Amérie-Decke in der Trendfarbe Pink ist nicht nur ein echter Hingucker in der nun startenden Freiluftsaison, sondern wärmt auch zuverlässig den Gast“, sagt Rüdiger Sasse, Inhaber der Feinbrennerei Sasse. Eine „Amérie“-Tischleute sorge zudem im Sommer zur späteren Stunde für ein wohliges, gemütliches Licht. Einem längeren Aufenthalt an einem Tisch im Außenbereich stehe so nichts mehr im Wege. Als frischer Longdrink überzeugt „Amérie“ nicht nur im Geschmack, auch die kleinen Walderdbeeren als ganze Früchte sind etwas Besonderes im Aperitif-Geschäft. „Unsere Gastronomie-Kunden berichten uns immer wieder davon, wie wichtig die kleinen Früchte als Verkaufsargument sind“, sagt Rüdiger Sasse. Aus diesem Grund habe man den Magic Cup-Ausgießer entwickelt. Er erleichtert das Flaschen-Handling spürbar und garantiert beim Ausgießen eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Walderdbeeren auf die Gläser – bis zum Schluss. Zudem erweitert ein Paper Cap-Halter die „Amérie-Welt“. Die praktischen „Amérie“-Glasabdeckungen schützen den Likör vor Insekten. Gerade im Spätsommer ist so ein Genuss des Getränks im Freien ohne Bedenken möglich. Um den Abverkauf zu unterstützen, bietet die Feinbrennerei Sasse darüber hinaus an, das Servicepersonal der Gastronomen zu schulen. „Der Umsatz kann mit einer kompetenten Beratung und unseren nützlichen Accessoires deutlich gesteigert werden“, ist Rüdiger Sasse sich sicher. Wie bei allen von der Spirituosenmanufaktur hergestellten Produkten, erwartet die Kunden mit dem Likör „Amérie“ eine besondere Qualität: Die Himbeeren kommen aus dem Münsterland, sie werden direkt um die Ecke der Brennerei gepflückt. Regional ist auch das Bio-Getreide, aus dem der Likör gebrannt wird. Verarbeitet werden die Zutaten aufwändig von Hand. 15.02.2017