Spezielle Lagerräume garantieren höchste Qualitätsstandards Taiyo verlegt die Lagerung seiner Inhaltsstoffe von Bremen nach Stelle bei Hamburg. Das Logistikunternehmen In Time ist rein auf die Einfuhr, Lagerung und den Transport von Lebensmitteln und Lebensmittelinhaltsstoffen spezialisiert. Dabei erfüllt das Unternehmen höchste Hygiene- und Produktsicherheitsstandards und ist darüber hinaus Bio-zertifiziert. Kunden profitieren von einem reibungslosen Ablauf und einer schnelleren und flexibleren Belieferung der EMEA-Region. Mit dem neuen Partner ist ein sicherer Import und Transport, eine fachgerechte Lagerung sowie die Einhaltung von GMP-Vorschriften und HACCP-Standards garantiert. So sind die Hallen das ganze Jahr über vollständig klimatisiert und stehen unter permanenter Raumluftprüfung. Die Temperatur kann in einer Spanne von 5 – 24 °C individuell auf die jeweiligen Inhaltsstoffe und Lebensmittel eingestellt werden. Taiyo profitiert nun von verschiedenen Lagerhallen für geruchlose sowie geruchsintensive Produkte und kann so eine maximale Produktreinheit sicherstellen. Das neue Lager bietet auch logistische Vorteile, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Die computergestützte Echtzeitverfolgung von Waren bei Lagerung und Transport ermöglicht es, die Bestände und Sendungen jederzeit online abzufragen.

„Die Notwendigkeit für neue Lagerräume wurde vor allem durch unseren wachsenden Bestand an Bio-Rohstoffen angestoßen. Mit In Time haben wir den idealen Logistikpartner für unser Produktportfolio gefunden. Das speziell für die Lebensmittelaufbewahrung und zudem Bio-zertifizierte Lager ermöglicht es, unsere ohnehin bereits hohen Qualitätsstandards weiter zu verbessern. Mit einem spezifischen Online-Lagerverwaltungssystem können wir unseren Warenbestand und einzelne Sendungen jederzeit an unserem Firmensitz in Schwelm einsehen und verwalten“, so Dr. Stefan Siebrecht, Geschäftsführer der Taiyo GmbH. 15.02.2017