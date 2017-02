Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat gemeinsam mit der BVE und anderen Partnern aus Industrie, Handwerk, Handel und Forschungseinrichtungen die Partnerschaft „smartFoodTechnologyOWL“ zur Nutzung von Industrie 4.0 in der Lebensmittelindustrie gebildet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert diese Partnerschaft im Zeitraum von 2017 bis 2020 mit über vier Mio €. Zusätzlich wurden vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW weitere Fördergelder in Höhe von 280.000 € zugesagt. Die Fördergelder werden genutzt, um die Kompetenzen am Campus Lemgo in den nächsten vier Jahren im Bereich Industrie 4.0 und Lebensmitteltechnologie zusammenzuführen. Vorgesehen ist der Aufbau einer nachhaltigen Partnerschaft, die als strategische Kooperationen mit Wirtschaft, Verbänden und Politik Impulse für neuartige technische Lösungen und Produktinnovationen für den gesamten Lebenszyklus der Lebensmittel geben sollen. Seit Januar 2017 hat die Initiative smartFoodTechnologyOWL eine eigene Geschäftsstelle auf dem Campus der Hochschule OWL in Lemgo. Am 7. Februar 2017 fand das erste koordinierende Treffen aller Partner in Lemgo statt. Weitere Informationen unter www.hs-owl.de/FoodTechnology-OWL 15.02.2017