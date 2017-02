Freche Freunde: Quetschbeutel aus über 80 % nachwachsenden Rohstoffen Die Frechen Freunde haben auf der Nürnberger BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, ihr neues Quetschbeutel-Format vorgestellt. Ganz nach dem Motto „frech & grün“ setzt der Berliner Hersteller von Bio-Kindersnacks aus Obst und Gemüse ab jetzt auf Quetschbeutel-Verpackungen, die aus über 80 % nachwachsenden Rohstoffen bestehen und zu 100 % recycelbar sind. Damit will das junge Unternehmen einen weiteren Schritt gehen, um nicht nur die Essgewohnheiten künftiger Generationen positiv zu beeinflussen, sondern auch Bewusstsein für die Ressourcen unseres Planeten zu schaffen. Seit der Gründung vor sieben Jahren haben sich die Frechen Freunde das Ziel gesetzt Kinder spielerisch mit Obst und Gemüse anzufreunden. Dabei ist dem Unternehmen stets bewusst gewesen, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt auf allen Organisationsebenen unabdingbar ist. Zusammen mit dem 2016 lancierten, bundesweiten Recycling-Programm, sehen die Frechen Freunde die Verpackungsumstellung als einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrem Bestreben noch frecher und grüner zu werden. Und so setzt sich der neue Quetschbeutel zusammen Der neue Quetschbeutel der Frechen Freunde, aus über 80 % nachwachsenden Rohstoffen, besteht aus einem Verbund von drei verschiedenen Schichten - ähnlich einem Milchkarton. Bei der inneren Schicht kommt grünes PE zum Einsatz, welches auf Zuckerrohr basiert. In der Mitte sorgt eine Schicht von PET HB mit seinen Barrierefähigkeiten für den optimalen Schutz des Bio-Obst-und Gemüsepürees, der durch eine äußere PET Schicht unterstützt wird. Die Verschlusskappe sowie das Mundstück des Quetschies besteht komplett aus zuckerrohrbasiertem PE. 16.02.2017