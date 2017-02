Erneut ist die Anuga FoodTec vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in den Kreis der zu fördernden Messen aufgenommen worden. Für junge, innovative Unternehmen bietet sich daher die Chance auf eine Förderung ihrer Messeteilnahme durch das BMWi und damit die Möglichkeit, auf der weltweit führenden Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Köln, 20. bis 23. März 2018) auszustellen. Auf der Anuga FoodTec treffen Hersteller von Maschinen, Anlagen und Lösungen auf die Entscheider der weltweiten Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 2015 präsentierten sich rund 1.500 Anbieter aus 49 Ländern den rund 45.600 Fachbesuchern aus 139 Ländern. Als exportorientierte deutsche Leitmesse bietet die Anuga FoodTec damit jungen Unternehmen die optimale Plattform, um ihre Innovationen der Food-Industrie vorzustellen und neue Kontakte zu schließen. Und so funktioniert’s: Über das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de) können Interessierte einen Antrag auf Förderung stellen. Im nächsten Schritt müssen potentielle Messeteilnehmer ihre Anmeldung zur Anuga FoodTec 2018 vornehmen. Voraussetzung für die Anmeldung sind eine maximal zehnjährige Unternehmensexistenz, maximal zehn Millionen Euro Jahresumsatz oder maximal 50 Mitarbeiter. Um die Fördermittel zu erhalten, müssen diese Unternehmen zudem Produkte oder Verfahren neu entwickelt oder wesentlich verbessert und diese in den Markt eingeführt haben. Es werden maximal drei Teilnahmen an der gleichen Messe gefördert. Weiter dürfen keine weiteren Zuwendungen für Messeteilnahmen beantragt sein. Die Antragsformulare für die Förderung stehen unter www.bafa.de im Bereich Wirtschaftsförderung zum Download sowie auf der Website der Veranstaltung bereit: www.anugafoodtec.de/foerderung Sind die Förderung vom BMWi bewilligt und die Anmeldevoraussetzungen für die Anuga FoodTec erfüllt, steht einer Präsenz im Rahmen des Gemeinschaftsstands junger innovativer Unternehmen auf der weltweit wichtigsten Zuliefermesse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nichts mehr im Wege. Diese umfasst eine Standfläche von 15 Quadratmetern inklusive Auf- und Abbau des Standes, Möblierung, Standbewachung und eine tägliche Standreinigung sowie einen Elektroanschluss und zwei Karten für die Anuga FoodTec Branchenparty. Zudem profitieren Teilnehmer im Rahmen des Projekts von einem umfassenden Marketingpaket, das neben dem Eintrag in das Ausstellerverzeichnis auch bis zu zehn Produktgruppeneinträge im Messekatalog (print und digital), ein kostenloses Pressefach, die Freischaltung für das Matchmaking und viele weitere Leistungen für einen professionellen Messeauftritt umfasst. Die Kosten des Gemeinschaftsstands belaufen sich auf 8.175 Euro. Bei den ersten beiden Messebeteiligungen übernimmt das BMWi 60 Prozent der Gesamtkosten, bei der dritten Beteiligung liegt die Förderung durch das BMWi bei 50 Prozent. Die nächste Anuga FoodTec findet vom 20. bis 23. März 2018 in Köln statt. Die Messe wird gemeinschaftlich von der Koelnmesse und von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) durchgeführt. 20.02.2017