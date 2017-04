2017 engagiert sich Rockstar Energy Drink bereits zum vierten Mal in Folge bei Rock am Ring und erstmalig auch beim Wireless Festival in Frankfurt. Im Rahmen der breit angelegten Aktivierung „Rockstar Festival Diaries“ bietet Rockstar seinen Fans exklusive Einblicke in das Festivalgeschehen. Die seit Jahren im Musikbereich positionierte Marke Rockstar Energy Drink bringt den Fans auch in der Festivalsaison 2017 wieder zahlreiche Highlights: Als langjähriger Hauptsponsor von Rock am Ring sorgt Rockstar in diesem Jahr zusätzlich auch beim erstmals in Deutschland stattfindenden Wireless Festival für den ganz besonderen Energy-Kick. Durch die Aktivierung in Social-Media-Kanälen, Onlinemagazinen und im Radio wird bei Musikfans ab sofort die Vorfreude auf den Festivalsommer geweckt. Schon jetzt gibt die beliebte Energy-Marke mit der reichweitenstarken Social-Media-Kampagne „Rockstar Festival Diaries“ Musikfans spannende Einblicke. Das Rockstar Energy Team aktiviert die Konsumenten auf Facebook noch vor der heißen Festivalphase im Juni. Erstmals mit dabei sind die beiden erfolgreichen Youtube-Stars Joon Kim und Stephan Gerick. Sie liefern sich auf den Festivals in verrückten Challenges ein energiegeladenes Battle und rufen gemeinsam mit Rockstar Energy Drink ihre insgesamt rund 1,5 Millionen Fans zum Liken und Mitmachen auf. Die gesamte Aktivierung wird zielgruppengerecht über Social Media, Radio, Print und Online ausgespielt, um den Festival-Fans ab sofort und in den nächsten Monaten kontinuierlich auf allen Ebenen so richtig einzuheizen (#rockstarfestivaldiaries). Sowohl für Rock am Ring (2.-4. Juni), als auch für das Wireless Festival (24.-25. Juni) haben Festival-Fans die Möglichkeit, an zahlreichen Ticketverlosungen teilzunehmen. Weitere Informationen zu Rockstar Energy Drink finden Sie unter http://rockstarenergydrink.com/de und auf Facebook unter https://www.facebook.com/rockstarenergygermany/. 20.04.2017