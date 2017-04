Internationale Fachkonferenz zum Cider-Markt, Produkten und Trends Cider ist weltweit einer der am stärksten wachsenden Getränkemärkte. Die Branche wird durch kleine und mittelständische Keltereien ebenso geprägt wie durch Global Player mit Cider-Marken wie Strongbow, Bulmers oder Somersby. Der europäische Dachverband der Cider- und Fruchtweinhersteller AICV nimmt die rasante Entwicklung und die Vielzahl neuer Impulse aus der Branche zum Anlass und lädt erstmals Hersteller, Zulieferer und alle anderen am Trend-Thema Cider Interessierten zum Global Cider Forum ein. Veranstaltungsort ist Frankfurt am Main, eine Hochburg der Apfelweinkultur. Die internationale Fachkonferenz findet statt am

Donnerstag, 7. September 2017 von 9.00 bis 17.00 Uhr

im Stadthaus am Markt (www.stadthaus-am-markt.de)

Markt 1, 60311 Frankfurt am Main

Auf dem Programm stehen Vorträge zur Situation des Cider-Markts in verschiedenen Ländern, der Verbraucherforschung zu Cider, zu neuen Trends und anderen aktuellen Themen wie z.B. Cider in der Szenegastronomie, aber auch Aspekte wie die Rohwarenversorgung und rechtliche Grundlagen. Zum Kreis der Referenten gehören unter anderem Dr. Jörg Krämer, Chef-Ökonom der Commerzbank, Kevin Baker, Global Research Manager Beer & Cider bei Global Data, Johannes Dorn vom rheingold Institut und Sharon Walsh, Director Global Cider bei Heineken International sowie Referenten der US Cider Makers. Am Vorabend des Global Cider Forums, also am 6. September 2017, bietet ab 19 Uhr ein Networking-Dinner in Fleming’s Hotel in Frankfurt Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnehmerzahl für den Fachkongress und das Networking-Dinner ist begrenzt. Anmeldung zu beiden Veranstaltungen und weitere Informationen unter

www.global-cider-forum.com 26.04.2017