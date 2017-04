Qualität hat bei Haus Rabenhorst Tradition - das honoriert die DLG mit ihrer jüngsten Auszeichnung erneut Zahlreiche DLG-Goldmedaillen für die hochwertigen Rabenhorst-Säfte sowie mittlerweile vier Auszeichnungen mit dem „Bundesehrenpreis für Fruchtsaftgetränke“ sind der beeindrucke Beweis für die nachhaltige Qualitätsarbeit der Saftmanufaktur aus Unkel am Rhein. In Würdigung dieser Leistung wurde Haus Rabenhorst daher nun zum 6. Mal der DLG-Preis für langjährige Produktqualität verliehen. „Dies unterstreicht einmal mehr, dass wir als Traditionsunternehmen mit über 200 Jahren Wissen und Erfahrung in der Herstellung wirksamer, wohltuender Säfte zu den Qualitätsführern in Deutschland gehören und dass alle hier produzierten Säfte unter höchsten Qualitäts-Standards hergestellt werden“, freut sich Haus Rabenhorst Geschäftsführer Klaus-Jürgen Philipp über die Auszeichnung. 27.04.2017