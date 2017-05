„Born In The Wetterau“ ist „Best Of Apfelwein 2017“

„Born In The Wetterau“ ist unter Apfelwein-Fans die Nummer 1 der beliebtesten Apfelwein-Hersteller. Das ergab eine Umfrage unter den Besuchern der 9. Internationalen Apfelweinmesse in Frankfurt. Das Online-Magazin „frankfurt-tipp.de“ hatte die Publikumsumfrage unter mehr als 2000 Besuchern während der „Apfelwein International 2017“ Ende März durchgeführt und „Born In The Wetterau“ jetzt mit dem Label „Best Of Apfelwein 2017“ ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung ist klasse“, jubelt Kjetil Dahlhaus, Gründer und Geschäftsführer der Marke „Born In The Wetterau“. „Auf der Messe waren etwa 100 Hersteller aus Deutschland und 14 weiteren Ländern, darunter 25 aus Hessen. Und die Fans haben für uns gevotet!“

Den Preis nimmt Dahlhaus bereits zum zweiten Mal entgegen. Schon im letzten Jahr hatten die Messebesucher „Born In The Wetterau“ auf Platz 1 gewählt. Obendrein hatte er den begehrten „Pomme d’Or - Bestes Produkt 2016“ für den „Born In The Wetterau Apfelschnaps – das Hard Stöffche“ gewonnen.

Die den Wetterauer Apfel feiernde Marke „Born In The Wetterau“ bietet außerdem das „Local Stöffche“ an, einen Apfelwein in den Variationen pur, mit Cola und sauer oder süß gespritzt sowie als jüngsten erfolgreichen Spross der Markenfamilie die vegane „Apfelschorle natur“.

Das Credo des gebürtigen Bad Nauheimers Dahlhaus ist es, hochwertige Produkte aus heimischen Zutaten zu produzieren: „Born In The Wetterau steht für die Freude an regionalen Produkten mit einzigartiger Qualität“, so Dahlhaus. „Die Fans spüren das. Sie lieben „Born In The Wetterau“ wegen des tollen Geschmacks, und auch weil die Marke durchweg authentisch ist und sympathisch rüberkommt.“

02.05.2017