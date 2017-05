Produzenten kohlensäurehaltiger Softdrinks (CSD) benötigen Produktionsanlagen, die flexibel und intelligent sind, ohne Zugeständnisse bei Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz zu machen. Lösungen, die optimale Verfügbarkeit, Einsparungen beim Verbrauch von Ressourcen und rasche Wechsel von Stock Keeping Units (SKUs) gestatten und dabei die Gesamtanlageneffizienz (OEE) aufrechterhalten. Ein derartiger Ansatz ist entscheidend für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen des CSD-Marktes; er setzt die Rollen um, die Verpackung, Maschinen, Anlagendesign, geschickte Automatisierung, smartes Datenmanagement und kontinuierliche Services spielen müssen. Mit wachsender Weltbevölkerung und zunehmender Verstädterung verändert sich die Nachfrage unter anderem mit Präferenzen für kleinere Formate für unterwegs, die zum hektischeren, urbaneren Lebensstil der Verbraucher passen. Weltweit wächst das Bewusstsein für individuelle Ernährungsgewohnheiten, Gesundheit und Fitness, was eine Abkehr von traditionellen Softdrinks mit hohem Zuckergehalt hin zu gesünderen Optionen nach sich zieht. Daher investieren viele CSD-Produzenten jetzt in ein breiteres Angebot neuer Getränke mit natürlichen, kalorienarmen Süßstoffen, in Sportdrinks und kohlensäurehaltige Säfte und in Getränke, die lokale und traditionelle Geschmacksvorlieben ansprechen. Auf einem derart fragmentierten und beweglichen Markt die Anforderungen der Produktion zu erfüllen, bedarf intelligenterer Lösungen und Innovationen. „Wegen der schnell wechselnden Bedingungen und den Anforderungen, denen die Branche aktuell ausgesetzt ist, benötigen Produzenten flexible PET-Abfüllanlagen“, erklärt Damien Fournier, Marketingdirektor der Kategorie CSD bei Sidel. „Wenn Produzenten neue Chancen nutzen sollen, ist die Fähigkeit entscheidend, die Produktion schnell und effektiv anzupassen, aber gleichzeitig bei der Einführung neuer Produkte die Spitzenqualität und das optimale Konsumerlebnis zu gewährleisten.“ Das Know-how des Unternehmens hat jüngst die Entwicklung von Sidel StarLite™ ermöglicht, dem einzigartigen Design von PET-Flaschenböden zur Erhöhung von Festigkeit und Stabilität der Flasche bei gleichzeitiger Reduzierung von Flaschengewicht und Energieverbrauch. Diese Lösung, die auch auf vorhandene Anlagen angewandt werden kann, senkt die Kosten, ohne die Getränkequalität zu beeinträchtigen. Sidels StarLite Tropical-Flaschenboden, ein Neuzugang im Programm der StarLite-Flaschen, ist für CSD-Behälter gedacht, die in Produktion und Vertrieb harten Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen oder Feuchtklimaten ausgesetzt sind. Die optimierte Geometrie des Flaschenbodens verstärkt alle Zonen, die anfällig für Spannungsrisse sind. Im Endergebnis erhält man eine PET-Flasche, die über die gesamte Lieferkette widerstandsfähiger und stabiler ist und eine flexible Lösung für CSD in Formaten von 0,25 bis 3 l und für alle Karbonisierungsstandards bietet. Zudem sind kohlensäurehaltige Softdrinks eine der wichtigsten Getränkeapplikationen, für die Sidel Actis™ (Amorphous Carbon Treatment on Internal Surface - Amorphe Kohlenstoffbehandlung der Innenfläche) entwickelt wurde, eine bahnbrechende Barrieretechnologie zur Plasmabeschichtung von PET-Flaschen, die deren Lebensdauer verlängert und Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung bietet. Die Barrierelösung wurde für kleinere oder Single-Serve-PET-Behälter (in der Regel unter 700 ml) ausgelegt, die für den Austausch von Gasen (Eindringen von Sauerstoff (O 2 ) und Verlust von Kohlendioxid (CO 2 )) besonders anfällig sind. Weitere Einzelheiten zu Sidels kompletten CSD-Anlagenlösungen finden Sie unter www.sidel.de/anlagen-fuer-csd. 03.05.2017