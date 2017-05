Die BayWa AG hat in das US-Amerikanische Start-up „Abundant Robotics Inc.“ mit Sitz in Hayward, Kalifornien investiert. Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern beteiligt sich als Minderheitsgesellschafter an dem Start-up, um die Entwicklung von automatisierten Erntesystemen für Obstanlagen zu unterstützen. „Mit dieser Investition unterstreicht die BayWa ihre Bemühungen, die Digitalisierung in der Landwirtschaft sukzessive auszubauen“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Klaus Josef Lutz. „Unser Anliegen ist es, den Landwirten den Zugang zu neuesten Technologien und smarten Lösungen für den Anbau sowie den nachgelagerten Bereich zu ermöglichen“. Speziell im handarbeitsintensiven Sonderkulturbereich stehen die Landwirte im Hinblick auf die begrenzte Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Arbeitskräften bei gleichzeitig steigenden Kosten zunehmend vor Herausforderungen. Derzeit entwickelt das Kalifornische Start-up einen Pflückroboter für Kernobst. Mit der Investition engagiert sich die BayWa insbesondere für die Beteiligungsunternehmen T&G Global in Neuseeland und BayWa Obst GmbH & Co. KG in Deutschland, deren Geschäftsfeld schwerpunktmäßig den nationalen und internationalen Handel von Äpfeln umfasst. Die ersten marktreifen Robotersysteme sollen in den nächsten Jahren verfügbar sein. 05.05.2017