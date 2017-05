Verbraucher leben immer gesundheitsbewusster, die Ansprüche an Lebensmittel und Getränke steigen kontinuierlich. “Clean Label” sowie natürliche Produkte und Individualität sind wesentliche Trends in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eine echte Herausforderung stellt jedoch die Herstellung von Produkten unter Einsatz natürlicher Zutaten dar, denn ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe erhöht sich das Risiko einer bakteriellen Kontamination. Neben konventionellen Maßnahmen hat sich die Pulsed Light Technologie als Methode zur Verpackungsentkeimung am Markt etabliert. Der Cleantech Prozess nutzt kurzzeitige, intensive Impulse aus einem breiten Spektrum des Lichts zur Entkeimung von Verpackungsoberflächen. LOEHRKE, als exklusiver Partner in Deutschland und Österreich, bietet Ihnen Pulsed Light-Systeme des französischen Herstellers Claranor an. Für kleinere Abfüllanlagen u.a. auch von gekühlten Säften ist die neue Claranor Essential entwickelt worden, diese ist für Abfüllanlagen mit Geschwindigkeiten von maximal 16.000 Flaschen pro Stunde geeignet. Der Klassiker im Portfolio ist die Claranor Standard Pulsed Light Anlage für Flach- und Sportverschlüsse mit über 250 verkauften Einheiten. Die Anlagen können nahezu auf jede Verschlussgeometrie angepasst werden, erreichen dabei Entkeimungsleistungen von bis zu 5 log auf der produktberührenden Oberfläche und können bis zu 90.000 Verschlüsse pro Stunde chemiefrei entkeimen. Mit der Claranor PULS’FULL Cap rückt Claranor mit seinen Anlagen einen Stück näher an die aseptische Abfüllung heran. Diese Anlage entkeimt die Verschlüsse mit 3-5 log sowohl innen als auch außen und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 60.000 Verschlüsse pro Stunde. Auch diese Anlage kann Verschlüsse mit einem Durchmesser von 28-55mm verarbeiten. 10.05.2017