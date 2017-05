Hartmut Neufeld, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG und verantwortlich für das Portfolio der Mineralbrunnen Neustadt/Aisch, Bad Windsheim und Bad Kissingen verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Im Zuge der Neuausrichtung der FRANKEN BRUNNEN Gruppe und Verschlankung der Führungsstruktur wird seine Funktion zukünftig entfallen. Sein Aufgabengebiet übernimmt der Vorsitzende der Zentralgeschäftsführung, Michael Bartholl. Hartmut Neufeld arbeitete seit 2000 für FRANKEN BRUNNEN, zunächst als Key-Account-Manager für den LEH, war anschließend an der Integration des Mineralbrunnens in Eilenburg bei Leipzig federführend beteiligt. Seit 2007 verantwortete Hartmut Neufeld als Mitglied der Geschäftsführung Vertrieb und Marketing der FRANKEN BRUNNEN GmbH & Co. KG. 11.05.2017