Die bekannten Entertainer präsentieren in einer skurrilen Persiflage auf die amerikanischen Selfmade-Werbespots der 80er Jahre Die Limo von granini als „Must-have“ für den erwachsenen Limo-Trinker. Als Erfrischungsgetränk kennt man Limonade meist aus seiner eigenen Kindheit. Heißt das nun, dass man sich als erwachsener Limo-Liebhaber schämen muss? Nein, natürlich nicht, denn Die Limo ist „mega-erwachsen“ und „super-seriös“ – man kann sich also überall mit ihr sehen lassen. In Zusammenarbeit mit dem Münchner Standort der renommierten Kommunikationsagentur thjnk sind wieder sehr unterhaltsame und aufmerksamkeitsstarke Spots entstanden, die die Erfolgsmarke aus dem Hause granini in der kommenden Sommersaison gekonnt in Szene setzen. Start der nationalen Kampagne im Juni Die Kampagne wird ab Juni auf reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen sein. Im Digitalbereich wird die Kommunikation durch zahlreiche Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Social Media unterstützt. Weitere Aufmerksamkeit wird garantiert durch parallele Plakatwerbungen und eine nationale Verkostungstour. Im Handel sorgt Die Limo mit Joko & Klaas über spezielle Displays und Platzierungskonzepte mit Gewinnspiel für mächtig Wirbel. 11.05.2017