Die Eckes-Granini Group GmbH, die internationale Unternehmensgruppe für alkoholfreie fruchthaltige Getränke der Eckes AG, hat das Geschäftsjahr 2016 (31.12.) mit einer Absatz- als auch Umsatzsteigerung erfolgreich beendet. Absatz und Umsatz im Plus, EbIT auf Vorjahresniveau Der Nettoumsatz der Eckes-Granini Gruppe belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 893 Mio. EUR* (2015: 842 Mio. EUR: Korrigiert um Verbrauchssteuer nach neuer Bilanzrichtlinie) – was einem Zuwachs von 6,1 % entspricht. Ihren Absatz steigerte die internationale Unternehmensgruppe um 2,2 % von 822 Mio. Liter (2015) auf 840 Mio. Liter* im vergangenen Jahr. Damit ist es Eckes-Granini gelungen, in einem wertmäßig leicht steigenden, preislich allerdings nach wie vor sehr wettbewerbsintensiven Markt weiteres Wachstum zu generieren. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EbIT) lag 2016 mit 86,1 Mio. EUR annähernd auf dem Wert des Vorjahres (88,7 Mio. EUR). Maßgebliche Ursache für den leichten Rückgang um 2,9 % waren Volumenverluste bei wichtigen Handelspartnern in den europäischen Märkten aufgrund von Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit erforderlichen Preiserhöhungen. Gesamtmarkt in Europa: Umsatz steigt, Absatz leicht rückläufig Der für die Eckes-Granini Gruppe relevante Markt für fruchthaltige Getränke (Daten aus zwölf Kernländern, Lebensmittelhandel1) verzeichnete 2016 ein wertmäßiges Wachstum von 2,6 % – basierend auf steigenden Preisen sowie der positiven Entwicklung der gekühlten Säfte (+ 8,7 %). Rückläufig zeigte sich dagegen der Absatz (- 1,2 %), wobei der Ambient-Bereich besonders betroffen war. Die gekühlten Säfte und Smoothies konnten hingegen mengenmäßig teilweise sehr dynamisch zulegen. Die Eckes-Granini Gruppe hat ihren wertmäßigen Marktanteil im letzten Jahr von 11,7 % (2015) auf 12,4 % erfolgreich ausgebaut und so ihre führende Position im Markt für fruchthaltige Getränke in Europa gestärkt. In acht der zwölf Kernländer belegt das Unternehmen die Nr. 1-Position. Akquisition von Rynkeby Foods A/S stärkt Position in Europa Die Übernahme des dänischen Saftherstellers Rynkeby Foods A/S von der internationalen Molkereigenossenschaft Arla Foods im letzten Jahr markierte für Eckes-Granini nicht nur die bis dato größte, sondern wohl auch eine der strategisch wichtigsten Akquisitionen der Firmengeschichte. Dass diese strategische Akquisition im ersten operativen Jahr der Agenda 2020 erfolgt, ist ein bedeutender Schritt mit Blick auf das internationale Markenportfolio. Erklärte Absicht der internationalen Unternehmensgruppe bleibt es, neben organischem Wachstum auch Wachstum durch den Zukauf führender Marken (wie zuletzt Rynkeby und God Morgon) zu erzielen. Ausblick: signifikante Kostensteigerungen bei Rohstoffen erwartet Die Eckes-Granini Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr signifikante Kostensteigerungen bei Rohstoffen, insbesondere bei Zitrusfrüchten. Hauptursache für diese Entwicklung ist die nachhaltige Verknappung des Orangensaftkonzentrats – vor allem die Lagerbestände in Brasilien, weltweit größter Lieferant mit ca. 60 % Anteil am Weltmarkt, sind nach vier schlechten Ernten nahezu aufgebraucht. Für Florida, zweitwichtigster Produzent mit ca. 25 % Anteil am Weltmarkt, wird keine gute Ernte prognostiziert. Hier ist der Bestand durch einen Schädling (Zitrusblattfloh) bedroht. Nicht zuletzt verteuern Währungseffekte aufgrund des starken Dollars den Rohwareneinsatz erheblich. Insgesamt haben sich die Rohwarenkosten in Euro seit 2014 um rund 50 % erhöht. Für den Gesamtmarkt der fruchthaltigen Getränke ist im laufenden Jahr kein Absatzzuwachs zu erwarten; vielmehr gehen die Experten davon aus, dass es zu einer Umverteilung der Absatzanteile innerhalb der Kategorie kommen wird. Vor dem Hintergrund steigender Rohstoffkosten ist 2017 auch mit einer weiteren Erhöhung der Endverbraucherpreise zu rechnen. * Konsolidierung der Akquisition von Rynkeby Foods A/S, Juli bis Dezember 2016. Neue Bilanzrichtlinie: Ausweis Umsatz ab 2016 exklusive Verbrauchssteuern.

1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Litauen, Österreich, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn; Marktzahlen für Belgien und Finnland geschätzt. 15.05.2017