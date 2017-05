Schon im Jahr 2015 konnte mit dem Absatz von 2,08 Milliarden Getränkedosen in Deutschland eine Bestmarke gesetzt werden. Der Topwert hielt nur ganze zwölf Monate: Denn mit über 2,5 Milliarden Getränken, die 2016 aus Dosen konsumiert wurden, verzeichnete Metal Packaging Europe nun einen neuen Absatzrekord. Der Sprung über die 2,5-Milliarden-Grenze bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein kräftiges Plus von über 20 Prozent. Rund 1,5 Milliarden Getränkedosen waren mit Soft Drinks gefüllt; der Anteil am Gesamtwert beziffert sich damit auf ca. 62 Prozent. 38 Prozent verzeichnen die Bierdosen: Demnach wurden über 940 Millionen von ihnen von Sylt bis Oberstdorf konsumiert. Während der Verkauf von Gerstensaft höchstens konstant war, blieb hingegen Bier in der Dose ein Verkaufsschlager – gegenüber 2015 sogar mit einem Plus von rund 15 Prozent. 16.05.2017