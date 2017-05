Die Auszeichnung „Produktinnovation in Glas“ ist zum vierten Mal vom Aktionsforum Glasverpackung verliehen worden. Die Friedrich Göbber GmbH und boozeME erhielten für ihre Produkte die Trophäen.

Am 18. Mai wurde die „Produktinnovation in Glas” in Hamburg verliehen. Mit der Auszeichnung prämiert das Aktionsforum Glasverpackung in drei Kategorien originelle und außergewöhnliche, in Glas verpackte Lebensmittel und Getränke. Die unabhängige Expertenjury kürte in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ die kukki Cocktails von boozeME und in der Kategorie „Mittlere und große Unternehmen“ den Fruchtaufstrich GLÜCK von der Friedrich Göbber GmbH als Gewinner. Die Friedrich Göbber GmbH hatte gleich doppelten Grund zur Freude, denn auch die Besucher des Trendtags Glas, der ebenfalls am 18. Mai in Hamburg stattfand, wählten per TED-Abstimmung mit 39 Prozent GLÜCK zu ihrem „Publikumsliebling 2017“.

Stimmige Gesamtkonzepte überzeugten die Jury

Rund 200 Gäste warteten am Abend des 18. Mai im Au Quai gespannt auf die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner der Produktinnovation in Glas. Moderatorin Alexandra Kröber lüftete schließlich das Geheimnis und gab zunächst die Gewinner in der Kategorie „Kleine Unternehmen” bekannt: die kukki Cocktails von boozeME. Andreas Romanowski, Leitung Vertrieb/Marketing, und Julia Akra-Laurien, Marketingmanagerin, nahmen das gläserne Möbiusband freudestrahlend entgegen. Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem damit: „Die kukki Cocktails bieten ein stimmiges Gesamtbild. Durch die schlichte, aber gleichzeitig moderne und ansprechende Gestaltung des Etiketts sind der Inhalt und seine Bestandteile gut sichtbar, mit denen ein hochwertiges Trinkvergnügen assoziiert wird. Ein trinkfertiger, gefrorener Trinkcocktail in Glasflaschen ist ein Novum, das es so bisher nicht gab.“

Das gläserne Möbiusband in den Kategorien „Mittlere und kleine Unternehmen” und „Publikumsliebling 2017“ für den Fruchtaufstrich GLÜCK nahmen Michael Berghorn, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Sandra Spremberg, Leiterin Marketing, für die Friedrich Göbber GmbH entgegen. Die Begründung der Jury dazu: „Die Formensprache der GLÜCK Marmelade von der Friedrich Göbber GmbH ist exzellent. Das Töpfchen hebt sich mit seinem sehr gelungenen Design deutlich im Regal mit den Fruchtaufstrichen ab. Insgesamt erweckt die Verpackung einen sehr hochwertigen Eindruck. Dafür sorgen der dicke Boden, der markante Deckel und die minimale Bedruckung. Dank des dezenten Drucks wird die Transparenz des Glases optimal genutzt und viel vom Inhalt gezeigt.“



„Wir gratulieren den Preisträgern und danken allen, die sich für die diesjährige ‚Produktinnovation in Glas’ beworben haben“, sagt Dr. Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Glasindustrie e. V. „Es ist schön zu sehen, wie viele außergewöhnliche und interessante Produkte in Glas jedes Jahr entwickelt werden. Wir möchten auch weiterhin tollen Produkten in Glas eine Plattform geben und freuen uns bereits auf die Teilnehmer im nächsten Jahr.“

Die Produktinnovation in Glas wird auch im nächsten Jahr wieder verliehen werden. Der Start des Einreichungszeitraums wird rechtzeitig bekanntgegeben.

23.05.2017