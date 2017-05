Es geht wieder los! Die Jagd auf die granini Sonnenflasche startet im Sommer in die zweite Runde. Wie im letzten Jahr sind auch 2017 im Aktionszeitraum Juli bis September zehn leuchtende Gewinnerflaschen nach dem Zufallsprinzip in verschiedenen Supermärkten versteckt. Wer eine leuchtende Aktionsflasche findet, gewinnt ein stylishes Fiat 500 Cabrio. Und auch dieses Jahr heizt granini die Jagd durch spannende Online-Aktionen, starke VKF-Tools und Unterstützung am PoS kräftig an. Die Erfolgsstory von 2016 wird fortgesetzt Die im Saftmarkt einzigartige Promotion war 2016 eine echte Erfolgsstory. Durch die innovative und ausgefallene Gewinnmechanik, den hochwertigen Gewinn und die auffällige Kampagne wurden im Aktionszeitraum nicht nur zusätzliche Kauf- sowie Verzehrimpulse am PoS und in der Gastronomie erzielt – im Aktionszeitraum konnte die Marke darüber hinaus eine Vielzahl an zusätzlichen Käufern gewinnen. „Der großartige Erfolg der Aktion 2016 hat uns darin bestärkt, dieses Jahr erneut mit der Jagd auf die Sonnenflasche in den Markt zu gehen. Die außergewöhnliche Gewinnmechanik unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von granini als innovative und angesagte Marke im Saftregal“, sagt Tobias Liesenfeld, Senior Brand Manager granini. Starke Online-Bewerbung der Aktion Auch 2017 wird die spannende Jagd durch eine reichweitenstarke Online-Kampagne sowie verschiedene Aktionen in den sozialen Netzwerken begleitet. Auf Facebook und über die Website werden die Kunden dazu animiert, auf die Suche zu gehen und auch am PoS sorgt die Aktion für Aufmerksamkeit: Die bunten Displays von granini sind zusammen mit den auffälligen Flaschenetiketten und Sechser-Packs ein echter Hingucker und nicht zu übersehen. Leuchtende Aussichten in der Gastronomie Auch für die Gastronomie hält granini ein attraktives Promotion-Paket mit aufmerksamkeitsstarken Aktionsplakaten, Tischaufstellern und Aktions-Untersetzern bereit, das Gästeherzen höher schlagen lässt. Jeder Gast, der granini pur oder als Mix-Getränk bestellt, erhält zusätzlich einen Promotion-Untersetzer mit individuellem Gewinnspiel-Code. Dieser kann unter http://www.sonnenflasche.de/code eingegeben werden. Im Falle eines Gewinns beginnt die online dargestellte granini Flasche zu leuchten und der Gewinner kann sich über ein Fiat 500 Cabrio freuen. 24.05.2017