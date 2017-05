Die beliebte Fruchtsaftmarke Punica hat die Initiative „Familien-Freude“ ins Leben gerufen. Diese hat zum Ziel, Deutschlands Familien besondere Glücksmomente zu bescheren. Die Kampagne umfasst aufmerksamkeitsstarke Handelsaktivierungen sowie groß angelegte Medienkooperationen. Zusätzlichen Antrieb erhält die Initiative durch ihre prominente Botschafterin Dana Schweiger. Bereits zum Auftakt der Initiative im Juni 2017 gibt Punica Vollgas: So können sich Konsumenten durch eine aufmerksamkeitsstarke Handelspromotion beim Kauf von 6x1,25L Punica-Flaschen einen attraktiven 5€-Gutschein für den nächsten Einkauf sichern. Als Hauptpreis der Kampagne, welcher in Kooperation mit den reichweitenstarken Medien BILD.de und BUNTE.de verlost wird, winken ausgewählten Familien drei gemeinsame Tage in den Center Parcs inklusive eines unvergesslichen Treffens mit Dana Schweiger und der Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch mit anderen Familien. Um die Chance auf einen der Kurzurlaube zu erhalten, möchte Punica in einem Satz von den Familien wissen, was gerade sie zu wahrhaftigen „Helden des Familienalltags“ macht. Die attraktive Gewinnaussicht und deren Auslobung in reichweitenstarken Medien sorgt für eine hohe Wahrnehmung bei der Zielgruppe „Familien mit Kindern“ und setzt zusätzliche Kaufimpulse im Handel. 29.05.2017