Beim „Laufen fürs Leben – Göttinger Lauf gegen Krebs“, nahm Sebastian Koeppel, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens beckers bester und Urenkel der Gründerin Bertha Becker, mit elf Mitarbeitern teil. Insgesamt fast 150 Kilometer lief das „Team der Saftspezialisten“ und spendete für jede gelaufene Runde (700 m) an das Projekt „Breast and Cancer Care Nurse“ des Vereins „Horizonte e.V. Göttingen“. „Mit unserer Teilnahme unterstützen wir Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, und zu Hause von ausgebildeten Krankenschwestern betreut werden“, erklärt Sebastian Koeppel und ergänzt: „Auch nach einer erfolgreichen Operation ist es wichtig, die Betroffenen nicht allein zu lassen.“ Die fruchtigen Schorlen von beckers bester waren ebenfalls am Start und erfrischten zahlreiche Hobby-Athleten. Jeder verkaufte Durstlöscher spülte einen Euro in die Kasse von „Horizonte“. Etwa 2000 Läufer – der älteste 83, die jüngste 11 Monate – liefen in Göttingen für die Wohltätigkeit. Organisiert wurde der „3. Lauf gegen Krebs“ vom Horizonte Göttingen e.V. und dem Universitäts Krebszentrum (G-CCC) der Universitätsmedizin Göttingen. 30.05.2017