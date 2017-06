Neue Vertriebswege für Gerri Frisch relauncht und mit neuer Website geht die Limonadenmarke Gerri jetzt auch im Vertrieb neue Wege. Abseits vom Point of Sale lässt sich die Kult-Limo in einer Box, gemeinsam mit anderen Lebensmitteln, direkt zum Konsumenten schicken. Dazu ist der Sinziger Mineralbrunnen als Markenhalter eine Kooperation mit brandnooz eingegangen. Das Unternehmen sorgte dafür, dass Gerri Ende Mai hunderte Fans in Nordrhein-Westfalen zu Hause überraschte. Insgesamt 2100 „Noozies“, Mitglieder der brandnooz-Community, konnten sich über eine Flasche Gerri Orange in ihrer Mai-Box freuen. Die Überraschungskisten, gefüllt mit rund einem Dutzend Lebensmitteln, werden einmal im Monat verschickt. Die Abonnenten testen die Produkte und teilen ihre Erfahrungen und Empfehlungen anschließend in Blogs, Foren, auf Facebook oder YouTube. Mit der Probier-Aktion hat Gerri vor allem Neukunden im Visier. „Auf diese Weise bringen wir unser Produkt direkt zu den Verbrauchern“, freut sich Astrid Lettau, Marketingleiterin des Sinziger Mineralbrunnens. „Wir wollen die Tester vom fruchtig-frischen Geschmack unserer Limo überzeugen und gleichzeitig dazu bewegen, auch im Getränkeregal zu Gerri zu greifen.“ 01.06.2017