8. Preisverleihung der Gerd Erbslöh Stiftung Am 20. Juni 2017 findet zum achten Mal die Preisverleihung der Gerd Erbslöh Stiftung statt. Zwei Absolventen aus Geisenheim werden mit dem Gerd-Erbslöh-Preis für ihre herausragenden Promotionsarbeiten ausgezeichnet. Begrüßt werden die Gäste um 16.00 Uhr im Gerd-Erbslöh-Hörsaal auf dem Campus der Hochschule Geisenheim University von Dr. Jörg Möller, Vorstand der Erbslöh Geisenheim AG. Günther Nessel, Gastredner an diesem Nachmittag, wird über Markenbildung und –bindung im digitalen Zeitalter berichten. Nessel, Geschäftsführer und Inhaber der TASTE!-Gruppe gründetet 1992 aus der persönlichen Leidenschaft für Essen und Trinken die etablierte Markenagentur für Food und Beverage, die heute insgesamt 60 Mitarbeiter beschäftigt. Gewürdigt werden die beiden Preisträger durch Professor Dr. Helmut Dietrich und Professor Dr. Rainer Jung für ihre außergewöhnlichen Leistungen. Das Duo „Traute Mittlmeier & Joe Becker“ begleitet die Preisverleihung in bekannter Weise. Nach dem offiziellen Teil, lädt die Gerd Erbslöh Stiftung zu einem Sektempfang ein. 02.06.2017