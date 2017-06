Coca-Cola investiert in den kommenden fünf Jahren 1,7 Mrd. US-Dollar in Indien in den Ausbau seiner Supply Chain, insbesondere im Fruchtsaftbereich. Rund 800 Mio. US-Dollar sollen in den Ausbau der Versorgung der einheimischen Obstbauern mit verarbeiteter Fruchtpulpe und Konzentraten fließen. Weitere 900 Mio. US-Dollar sollen in drei Schritten investiert werden: in die Ausbeuteerhöhung bei den Obstbauern, die Infrastruktur der Verarbeitungs- und Abfüllkapazitäten und der Verbesserung der Lieferstrukturen. Des Weiteren ist geplant in den kommenden zwei Monaten, den Fruchtsaftgehalt der Marke Fanta von derzeit 5 % auf 10 % zu erhöhen und in den kommenden Jahren weitere Fruchtsorten im CJD-Segment einzuführen. Mit der Erweiterung der Minute Maid Product Range durch „Pulpy Mousambi“ mit 12,7 % Fruchtanteil (Mousambi ist eine einheimische Zitrusfrucht) sollen in den nächsten fünf Jahren 2,1 Mio Tonnen Frucht zusätzlich verarbeitet werden. Lesen Sie weiter unter: http://www.dnaindia.com 07.06.2017