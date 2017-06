7 x Gold und 3 x Silber für... Cider, Cidre und Apfelweine der Kelterei Heil

Das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat im Rahmen ihrer Qualitätsprüfungen die Apfelweine, Cider und Cidre der Kelterei Heil mit 7 Gold- und 3 Silbermedaillen ausgezeichnet. Christof und Martin Heil freuen sich mit ihrem Team über das tolle Ergebnis.

Die DLG-Experten testeten mehr als 800 verschiedene Produkte nach Geruch, Geschmack, Farbe/Aussehen und Harmonie. Alle Proben werden in neutralen Tests bewertet, die Prüfer wissen nicht, welche Marke oder welcher Hersteller sich hinter dem Produkt verbirgt. Getestete Produkte, die die DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung "DLG-prämiert" in Gold, Silber oder Bronze. ?Mit der Auszeichnung dokumentiert das Unternehmen, dass es Produkte von hoher Qualität herstellt. Alle prämierten Frucht- und Erfrischungsgetränke wurden in neutralen Tests auf Basis aktueller und wissenschaftlich abgesicherter Prüfmethoden getestet?, unterstreicht Thomas Burkhardt, Bereichsleiter Getränke im DLG-Testzentrum Lebensmittel. In diesem Jahr hat die Kelterei Heil bereits zum 22. Mal den "Preis für langjährige Produktqualität" erhalten. Die Auszeichnung verleiht die DLG jährlich an Hersteller von Lebensmitteln, die ihre Produkte seit vielen Jahren freiwillig von den Sachverständigen der DLG testen lassen. 13.06.2017