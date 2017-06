Getränke müssen heute mehr sein, als nur Durststiller. Verbraucher wollen Soft Drinks, Smoothies und Co., die aufregende Trinkerlebnisse, Geschmacksexplosionen und die richtige Erfrischung in jeder Lebenslage bereithalten. Um diesem Wunsch nach mehr Abwechslung gerecht zu werden, müssen Getränke-Produzenten innovative Produkte bieten. Die GNT Gruppe, Hersteller von EYBERRY® Färbenden Lebensmitteln und führender Anbieter komplett natürlicher Farblösungen, hat fünf Trends zusammengestellt, an denen Produzenten nicht vorbei kommen. #1: Verschiedene Sinne ansprechen Besonders im Bereich Soft Drinks für Erwachsene wünschen sich Verbraucher überraschende Kreationen. Echte Alternativen zu alkoholischen Getränken sollen mehr bieten als die gängigen süßen, prickelnden Limos und einen anspruchsvollen Gaumen überzeugen. Dies kann durch multi-sensorische Erlebnisse erreicht werden. Da in unserem Gehirn bestimmte Farben mit bestimmten Geschmacksrichtungen verknüpft sind, ist jedes Aroma normalerweise einem festen Farbspektrum zugeordnet. Bricht man dieses Muster und mischt Farbe und Geschmack komplett neu, wird die Neugierde der Kunden geweckt. #2: Auf Pflanzenkraft vertrauen Durch die hohe Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen ergeben sich im Getränkesektor neue Möglichkeiten. Fügt man fruchtsafthaltigen Getränken zum Beispiel Kräuter, Getreide oder gar Algen hinzu, entstehen aufregende Geschmacksrichtungen. Pflanzen können industrielle Süßungsmittel ersetzen und damit den aktuellen Trend zu weniger Zucker und Clean-Label-Produkten unterstützen. Dank Farben aus Früchten, Gemüse und essbaren Pflanzen können Hersteller auf komplett natürliche Alternativen umsteigen, ohne auf eine große Farbvielfalt in ihrem Portfolio verzichten zu müssen. #3: DIY-Sets für individuelle Getränkekreationen Die Lebensmittelzubereitung zuhause erfreut sich wieder großer Beliebtheit – Smoothies mixen oder Säfte pressen ist nur der Anfang. Do-It-Yourself-Sets mit Basismischungen und passenden Rezepten für Cocktails oder Limonaden lassen Verbraucher selbst zum Barkeeper werden. Pulver in unterschiedlichsten Farben machen es besonders einfach, individuelle Drinks zu kreieren. Mit einer speziellen mikronisierten Variante können Hersteller ein homogenes Farbergebnis in allen Pulvermischungen garantieren. #4: Das Extra-Plus für unterwegs Menschen streben kontinuierlich nach Selbstoptimierung – körperlich und mental. Mit Nahrungszusätzen in Wasser, Säften oder Fitnessdrinks können Getränke einen entscheidenden Beitrag leisten: Superfoods wie Chia- oder Hanfsamen liefern zusätzliche Ballaststoffe, Guarana und andere pflanzliche Koffeinersatzstoffe sind perfekt geeignet für den Energieschub zwischendurch. Mit einem optimal abgestimmten Farbkonzept kann der positive Eindruck noch verstärkt werden. #5: Das Neue im Alten entdecken Verbraucher sind gegenüber Marken und Produkten, die sie kennen und vertrauen, sehr loyal. Bekanntes und Bewährtes sorgt für ein gutes Gefühl. Um aber wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen Hersteller auch neue Produkte im Portfolio. Durch die Mischung bekannter Getränke von beliebten Marken lassen sich neue Aspekte in alten Favoriten entdecken. Auch neue Geschmacksrichtungen oder Farbnuancen bringen frischen Wind ins Supermarktregal. So lassen sich potenzielle Kunden überzeugen, ohne beliebte Klassiker aufzugeben. 22.06.2017