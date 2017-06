FRANKEN BRUNNEN gelingt ein Spagat: Auf der einen Seite positioniert sich das Unternehmen regional als Anbieter von Mineralwasser mit Bezug zu Heimat und Tradition. Gleichzeitig ist es gelungen, mit fruit2go in kurzer Zeit ein fruchtiges Getränk deutschlandweit zu etablieren – mit anhaltendem Erfolg. Von Juni bis Oktober kommt nun das fruit2go-Zebra mit einer fröhlich, bunten Multi-buy-Aktion in den deutschen LEH. FRANKEN BRUNNEN startete im Juni die bislang größte, national angelegte Multi-buy-Aktion für fruit2go: Überwiegend im LEH wird das bunte Zebra in Lebensgröße die Blicke auf sich und die Promo-Stationen lenken. Vor Ort können Verwender vier Flaschen fruit2go individuell zusammenstellen und zum Aktionspreis von 3,96 Euro in einen schicken Zebra-Turnbeutel packen. „Mit diesem Angebot möchte FRANKEN BRUNNEN insbesondere Erstkäufer animieren, fruit2go auszuprobieren“, erklärt Volker Rapp, Senior Produkt Manager. Neben Promotern, Elypsensäulen, Samplings und Displays wird es an ausgewählten Stationen mit ausreichend Platz noch ein besonderes Highlight geben: „Wer Lust hat, kann beim ‚verrückten Zebra-Riding’ seine Rodeo-Künste ausprobieren und so das pure fruit2go-Feeling erleben“, freut sich Rapp über eine zusätzliche Attraktion mit hohem Unterhaltungswert. National erfolgreich etabliert Seit der Einführung positioniert FRANKEN BRUNNEN fruit2go in der patentierten 0,75-Liter-PET-Flasche im Einwegsegment. „fruit2go ist fruchtig, innovativ und modern. Es entspricht dem Lifestyle junger Menschen, die spontan und flexibel entscheiden möchten und dabei einen hohen Anspruch an Genuss und Qualität haben“, so Rapp. Die fröhliche Farbgebung, die schwungvolle Form der Individualflasche sowie das hochwertige transparente Etikett unterstützen den auffälligen Markenauftritt. Inzwischen ist das Produkt national in acht fruchtigen Geschmacksrichtungen erhältlich ­– davon fünf mit und drei ohne Kohlensäure. Neueste Sorte der Range: fruit2go Grapefruit Guave. 28.06.2017