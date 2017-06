Ernährungsbildung im Klassenzimmer - Bewerbungszeitraum der Lidl-Fruchtschule gestartet Interessierte Schulen in ganz Deutschland können sich noch bis zum 2. Juli für die Lidl- Fruchtschule bewerben - mit dieser Aktion unterstützt Lidl die Kampagne "5 am Tag". Ziel ist es, dass Kinder früh lernen, was eine bewusste Ernährung ausmacht. Damit wird das erfolgreiche Konzept der Fruchtschule auch im Schuljahr 2017/18 umgesetzt. Keine Langeweile mit Smoothies und Fruchtspießen Bei der Lidl-Fruchtschule vermitteln 20 Ernährungsberaterinnen den Dritt- und Viertklässlern auf spielerische Weise Basiswissen zum Thema Obst, Gemüse und bewusste Ernährung. In einem Praxisteil bereiten die Grundschüler ihren eigenen Smoothie zu und lernen so, wie lecker vitaminreiche Mahlzeiten sind. Bereits im vergangenen Schuljahr konnten mit der Lidl-Fruchtschule 5.000 Schüler begeistert werden: 10.000 Fruchtspieße und hunderte Liter Smoothie waren das Ergebnis aus 200 Schulaktionen in ganz Deutschland. Gesellschaft stärker für Ernährungsbildung sensibilisieren "Nur jedes neunte Kind isst ausreichend Gemüse und Obst - und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen wird oft durch falsche und zu kalorienreiche Ernährung gefährdet. Diesem gesellschaftlichen Problem will Lidl mit der Fruchtschule entgegenwirken", freut sich Prof. Dr. Thomas Haak, Chefarzt im Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim und Vorstand von diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe. "Gemüse und Obst sind wichtig, denn sie liefern Vitamine und Ballaststoffe, aber wenig Kalorien. Der Ansatz in Schulen ist sehr sinnvoll, weil hier Kinder aller sozialen Schichten erreicht werden", ergänzt der Experte. Laut jüngsten Zahlen der Gesundheitsberichterstattung in Deutschland ist etwa jedes zehnte Einschulkind übergewichtig (Quelle: Mikrozensus, zitiert in: 13. DGE- Ernährungsbericht 2017). Übergewicht gilt als eine der Hauptursachen für eine Diabetes Typ II- Erkrankung, von der in Deutschland schon heute rund sieben Millionen Menschen betroffen sind. Weitere Infos sowie das Bewerbungsformular finden Sie unter www.lidl-fruchtschule.de. 28.01.2017