Investor aus Hong Kong steigt bei Omis Apfelstrudel ein Mit einem asiatischen Großinvestor konnte die österreichische Kendlbacher Getränkevertriebs GmbH, einen neuen Partner für seinen Apfelstrudel-Saft „Omis Apfelstrudel“ gewinnen und ist bereit für den nächsten großen Schritt in LEH und Gastronomie. Der Investor mit steirischen Wurzeln soll 51 % der Firmenanteile am Unternehmen der Gründer Mike Reiter, Ries Bouwman, Philipp Maier und Fred Kendlbacher halten und trotz seiner geschäftlichen Aktivitäten in 50 Nationen weltweit im Hintergrund agieren. 2017 liegt der Fokus des Unternehmens eindeutig auf Österreich und soll in den kommenden Jahren international ausgeweitet werden. Neben den Basissorten Omi’s Apfelstrudel und Omi’s Marillenknödel in Glas und PET wird ab Mitte Juli die neue Sorte Omi’s Apfelstrudel g’pritzt in der 330ml Dose, vorrangig für den Convenience-Bereich, im Handel erhältlich sein. 28.06.2017