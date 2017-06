Volker Thoma jetzt Präsidiumsmitglied beim VdF e.V. Die Interessen des Verbandes des Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e.V. werden jetzt auch auf bundesweiter Ebene vertreten: Die Mitgliederversammlung wählte Volker Thoma in das Präsidium des Verbands der Deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. (VdF). Volker Thoma ist bereits stellvertretender Vorsitzender des hessischen Apfelweinverbandes. Als Präsidiumsmitglied ist Volker Thoma in alle Entscheidungen des Verbandsgeschäfts eingebunden. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgabe des Vorsitzenden im ständigen VdF-Ausschuss „VdF-Mehrweg-System“. „Ich freue mich sehr darauf, die Belange der Fruchtsaftindustrie und damit auch des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien in Politik und Wirtschaft vertreten zu können. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, der ich mich mit viel Engagement stellen werde“, sagt Volker Thoma. 29.06.2017