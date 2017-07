Auch Selgros und Edeka Rhein-Ruhr nehmen den Apfelwein aus dem Odenwald in ihr Sortiment auf Als erster Handelspartner listet Real den Apfelwein von BEMBEL-WITH-CARE® deutschlandweit. Seit Ende Juni sind alle vier Sorten „Apfelwein-Pur“, „Apfelwein-Cola“, „Apfelwein-Kirsch“ und „Apfelwein-Schorle“ über Real erhältlich. Speziell im Norden und Osten der Republik erschließt die Apfelweinmarke damit zahlreiche neue Regionen. Im Westen wird das Händlernetz noch einmal deutlich verdichtet. Die kürzlich bestätigte Zusammenarbeit mit Edeka Rhein-Ruhr erhöht die Marktdurchdringung in Nordrhein-Westfalen zusätzlich. Im Juni haben mehr als 100 Märkte von Edeka, Marktkauf und Trinkgut den beliebten Apfelwein in ihr Sortiment aufgenommen. Und auch beim Großhändler Selgros stehen die Dosen seit Kurzem an 44 Standorten in ganz Deutschland im Regal. Damit erhalten insbesondere Kioske, Gastronomiebetriebe und kleinere Einzelhändler einen leichteren Zugang zu den Produkten aus dem Odenwald. Benedikt Kuhn, Gründer und Inhaber von BEMBEL-WITH-CARE®, kommentiert: „Nachdem wir in diesem Jahr bereits unsere Zusammenarbeit mit Getränke Hoffmann und Rewe Dortmund ausbauen konnten, ergänzen diese neuen Partnerschaften unsere bestehenden Vertriebskanäle optimal. Wir sind sehr stolz darauf, dass deutschlandweit bereits rund 3500 Verkaufsstellen unsere Produkte im Angebot haben. Das fast vergessene Kulturgut Apfelwein kämpft sich Stück für Stück zurück ins Bewusstsein der Menschen in diesem Land. Wir werden weiter hart dafür arbeiten, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt." 04.07.2017