Die Anuga FoodTec und die International Fruit and Vegetable Juice Association (IFU) haben sich auf eine umfangreiche Partnerschaft verständigt. Das Maßnahmenpaket umfasst dabei sowohl kommunikative Aspekte als auch eine verstärkte Präsenz auf der Anuga FoodTec 2018 (20. bis 23. März). Ziel der Kooperation ist es, insbesondere Vertretern aus der Fruchtsaftbranche eine attraktive Plattform zu bieten und zusätzliche Mehrwerte auf der führenden Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Köln zu schaffen. Die Kooperation sieht unter anderem die Durchführung eines Technical Workshops durch die IFU im Rahmen der Anuga FoodTec 2018 vor. Der Technical Workshop steht unter dem Motto „For the Juice Industry. From the Industry Experts”: Er bietet ein Forum für bis zu 20 Präsentationen führender Unternehmen, Labore und Forschungsinstitute, das nicht nur den Austausch zwischen CEOs und dem gehobenen Management, sondern vor allem zwischen MitarbeiterInnen aus Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Supply Chain Management ermöglicht. Behandelt werden u.a. Produktion, Mikrobiologie, Qualität und CSR. Der Vorsprung, den die Industrie mit genetisch veränderten Organismen erzielen könnte, war 2017 eines der meistdisktierten Themen und eine Fortsetzung dieser Thematik ist auch für 2018 geplant. Zudem wird die IFU mit einem Stand auf der Anuga FoodTec in Köln vertreten sein. Die Anuga FoodTec wird ebenfalls auf ausgewählten Veranstaltungen der IFU präsent sein. Kommunikativ werden sich die Partner durch gegenseitigen Content-Austausch in den jeweiligen Kanälen unterstützen sowie Sponsoringaktionen einzelner Formate umsetzen. Mittelfristig ist zusätzlich geplant, Events der IFU in das unmittelbare Umfeld weiterer Messen aus dem Koelnmesse Kompetenzfeld Global Competence in Food und FoodTec zu platzieren. 05.07.2017