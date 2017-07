Der Star im Regal: Rauch Happy Day ist die Top-Marke 2017 in der Kategorie „Fruchthaltige Getränke“ und hat 37 Publikums-Lieblinge zu bieten Bereits zum zehnten Mal in Folge verlieh die Lebensmittel Zeitung das Signet Top-Marke für nachhaltige Markenführung. Mit Hilfe des GfK Verbraucherpanels „Consumer Scan“ wurden die Einkäufe von rund 30.000 Haushalten in Deutschland erfasst. Nach objektiver Prüfung durch die von der GfK entwickelten Parameter wurden die Produktsieger gekürt. Das österreichische Familienunternehmen Rauch führt 37 Sorten unter der Marke Happy Day. Top-Seller wie Maracuja, Mango, Rhabarber und neue innovative Genussvariationen wie Happy Day Himbeer-Rosa Pfeffer und Pink Guave sowie der hohe Anspruch an die Qualität machten die Marke 2016 so erfolgreich und relevant für den deutschen Markt. Ab sofort ziert nun die Auszeichnung Top- Marke die Happy Day Sorten Banane, Cranberry und Mango, um auch die Käufer im LEH über die Auszeichnung zu informieren. Das Signet wird bis Ende des Jahres auf den ausgewählten Happy Day Produkten zu sehen sein. 05.07.2017