Seit Ende Mai verkauft die aquaRömer GmbH & Co. KG einen Teil ihrer Produkte online: Im neuen eigenen Online-Shop www.shop.aquaroemer.de sowie über www.amazon.de können Kunden aus ganz Deutschland nun bequem die fruchtigen Erfrischungsgetränke von AQUA RÖMER sowie das Wohlfühlwasser der Bad Niedernauer Römerquelle bestellen. Mit der Einführung des Online-Shops geht das regionale Traditionsunternehmen einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung und erweitert zugleich sein Distributionsgebiet auf das gesamte Bundesgebiet. „Der Online-Shop bietet uns zum einen die Möglichkeit, unsere Produkte Kunden in ganz Deutschland anzubieten“, betont Andreas F. Schubert, Geschäftsführer der aquaRömer GmbH & Co. KG. „Unser Online-Angebot ist aber auch ein Service von uns für alle Personen, die gerne auf Flaschenschleppen verzichten und ihr Wasser einkaufen möchten, wann immer sie das Bedürfnis dazu haben.“ Derzeit umfasst das Online-Angebot die fruchtigen Erfrischungsgetränke in den 0,5 Liter und die Bad Niedernauer Römerquelle in den 0,75 Liter PET-Flaschen. Die Bezahlung erfolgt bequem über Paypal. Über GLS wird die Ware innerhalb weniger Tage zum Kunden geliefert, die Kosten für den Versand richten sich nach Anzahl und Gewicht der bestellten Ware. „Digitalisierung ist ein Prozess, der nie endet“, weiß Andreas F. Schubert. Der Online-Shop ist nur einer der Meilensteine. „Für die Marke Römerquelle setzen wir verstärkt auf die Online-Kommunikation, daher gibt es unsere Produkte zusätzlich auch über Amazon. Letzten Endes ist und bleibt für uns aber der POS die wichtigste Schnittstelle zum Kunden.“ 07.07.2017