Hohe Zeitersparnis bei Formatumstellungen KHS ermöglicht schnellen Transportdornwechsel Mit der Entwicklung eines neuen Schnellwechselkonzepts sorgt KHS bei seinen InnoPET-Blomax- Streckblasmaschinen für eine erhebliche Verringerung der Wechselzeiten. So ist es jetzt dank optimierter Aktivdorne möglich, bei allen gängigen Neckdesigns die Formatumstellzeit um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Interessant ist diese neue Option für alle Getränkehersteller, die Produkte mit unterschiedlichen Flaschenmündungen herstellen. Bei Formatwechseln tauschen Anwender neben den Blasformen auch andere Bauteile aus. Dabei kommt vor allem den Transportdornen besondere Bedeutung zu, da ein kompletter Wechsel dieser Formatteile bisher zeitintensiv war. „Eine Blomax-Hochleistungs-Streckblasmaschine kann je nach Baugröße etwa 280 Transportdorne enthalten“, erläutert Marco Böhnke, Produktmanager Streckblastechnologie bei KHS. Wenn in der Getränkeproduktion ein Produktwechsel erfolgt, der einen Wechsel des Flaschenmündungstyps bedingt, musste bisher jeder Dorn komplett und einzeln ausgetauscht werden. Im Zuge der stetigen Bestrebungen von KHS, seine Maschinen und Anlagen zu verbessern, entwickelte der Systemanbieter eine wesentlich schneller zu tauschende Variante, die den Austausch ergonomisch und zudem ganz ohne Werkzeug und ohne größeren Kraftaufwand ermöglicht. Neben den Transportdornen lassen sich nun auch die Abschirmungen, Greifer und weitere Teile über Schnellwechselvorrichtungen einfach austauschen oder zum Teil ganz ohne Montage durch eine simple Drehung anpassen. Dank dieser Maßnahmen gelingt eine Umstellung des Formats in weniger als der Hälfte der bisherigen Zeit. KHS hat bei der Neuentwicklung das bewährte Aktiv-Dorndesign beibehalten. „Der nun optimierte Wechsel zeichnet sich dadurch aus, dass nur noch das eigentliche Formatteil, also der Dornkopf selbst, ersetzt wird und die gesamte Dornmechanik unberührt bleibt. Hierdurch sparen Kunden Kosten und gewinnen wertvolle Produktionszeit“, erläutert Böhnke, da der Wechsel eines Dornes in nur etwa fünf Sekunden erfolgt. Unkompliziertes Retrofitting Das neue Verfahren lässt sich an jeder InnoPET Blomax Serie IV einfach nachrüsten, denn nach einmaliger Anpassung der Transportdorne sind keine weiteren mechanischen oder elektrischen Umbauten an der Maschine mehr notwendig. Ein KHS-Kunde hat das Schnellwechselverfahren bereits einem erfolgreichen Langzeittest unterzogen. Kurzfristig wird es zudem auch bei einem Unternehmen im deutschen Markt eingebaut werden. 19.07.2017