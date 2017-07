Von „Superfoods“ bis hin zu „Supergrains“, dem Verbraucher von heute stehen weltweit mehr „Super“-Produkte zur Auswahl denn je zuvor und es scheint, als wäre Deutschland einer der weltweit führenden Märkte für diese Art von Lebensmittel- und Getränkeinnovation. Eine neue Untersuchung der globalen Agentur für Market Intelligence Mintel zeigt, dass Deutschland kürzlich Australien und Großbritannien als zweitgrößter Markt für Neueinführungen im Bereich „Superfoods“ überholte. Laut Mintels Global New Products Database (GNPD) kamen 9 % der bis dato im Jahr 2017 weltweit neu eingeführten Lebensmittel und Getränke, die als „Superfood“* gekennzeichnet sind, in Deutschland auf den Markt. Zum Vergleich lag dieser Anteil im selben Zeitraum im Jahr 2016 bei nur 6 %. Deutschland hat somit Großbritannien als globale Nummer zwei in Sachen „Superfood“-Neueinführungen abgelöst: Während die Briten in den ersten sechs Monaten im Jahr 2016 noch für 9 % der weltweit neu eingeführten „Superfood“-Produkte verantwortlich waren, sank der prozentuale Anteil dieses Jahr im selben Zeitraum auf 7 %. Mit einem Anteil von 7 % aller „Superfood“-Neueinführungen belegte Australien in den ersten sechs Monaten im Jahr 2016 noch den dritten Platz, ist jedoch mit einem Anteil von nur 5 % zwischen Januar und Juni 2017 weltweit auf den sechsten Platz abgestiegen. Die Vereinigten Staaten haben ihre führende Position in Sachen „Superfoods“ bis dato verteidigt, sind jedoch nicht mehr so dominant wie sie es einmal waren. Während zwischen Januar und Juni 2016 weltweit ein Viertel (25 %) aller „Superfood“-Neueinführungen in den Staaten auf den Markt kamen, fiel dieser Anteil im Jahr 2017 bis dato auf 19 %. Insgesamt zeigt die Mintel-Untersuchung auf, dass die Anzahl der neu eingeführten Lebensmittel und Getränke, die als „Superfood“, „Superfruit“, „Supergrain“, „Supergreen“ oder „Superseed“ gekennzeichnet sind, in Deutschland zwischen 2013 und 2016 um mehr als das Vierfache (+ 433 %) gestiegen ist. Mintel’s Verbraucherumfragen basieren auf Stichprobenerhebungen von mindestens 1.000 Verbrauchern (16 Jahre und älter) in Deutschland. Die Umfragen wurden online mithilfe von Lightspeed GMI durchgeführt und die Befragten wurden nach einem Stichprobenverfahren per Zufall ausgewählt. Die Umfragen sind repräsentativ für die Bevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht und Region. Mehrfachnennungen waren bei den Umfragen möglich. Für mehr Informationen, klicken Sie bitte hier. 26.07.2017