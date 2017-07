Die PRODALIM Gruppe, einer der Weltmarktführer bei der Belieferung von Säften, Saftkonzentraten und Ölen, kündigt die Ernennung von Stefan Hoerger als seinen Global Chief Sales Officer mit Wirkung zum 1. Juli. 2017 an. Stefan Hoerger bekleidete im Laufe seiner Karriere verschiedene leitende Führungspositionen in der Lebensmittelindustrie. Die letzten knapp 10 Jahre war er Geschäftsführer und Director Sales, Marketing & New Product Development Europe bei der AGRANA Fruit Group, davor war er als Head of Sales für die DACH-Länder bei der DÖHLER Gruppe verantwortlich. Tsahi Berezovsky, PRODALIM Group CEO: "Stefans großes Wissen, seine Erfahrung und Motivation passt hervorragend zu unserem Plan, unser globales Wachstum in den Bereichen Säfte und Saftkonzentrate, Öle und im Compound Geschäft weiter auszubauen, sowie das Eindringen in benachbarte Marktsegmente sowohl organisch als auch durch weltweite Akquisitionen zu beschleunigen." Stefan Hoerger, PRODALIM Group CSO: "Ich freue mich sehr auf die PRODALIM-Gruppe mit seinem dynamischen und dominant wachsenden Geschäft, basierend auf solidem Fundament und Werten. Ich bin zuversichtlich, dass wir, zusammen mit dem PRODALIM-Team, unsere Beziehung mit unseren Kunden weiter stärken können und neue Betätigungsfelder erreichen werden." Stefan Hoerger wird vom neuen Verkaufsbüro der Gruppe in Frankfurt/Main aus operieren. Über die PRODALIM-Gruppe:

Die PRODALIM-Gruppe entwickelt, verarbeitet und beliefert seit mehr als 30 Jahren Fruchtsäfte, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtsaftblends und Öle aus verschiedenen Werken weltweit. Es bedient mehr als 250 Kunden in über 50 Ländern rund um den Globus. Die Gruppe betreibt heute 4 Werke und 5 Niederlassungen weltweit und befindet sich in einem signifikanten Expansionsprozess. 26.07.2017