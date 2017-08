Einmal im Jahr versammelt sich die internationale Bio-Branche auf der BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel. Zur letzten Ausgabe im Februar 2017 reisten 2.793 Aussteller (258 davon auf der VIVANESS) und 51.453 Besucher nach Nürnberg. Das nächste Mal – vom 14. bis 17. Februar 2018 – rückt zum Jahresauftakt der Branche das Thema Next Generation in den Fokus. Diskutiert wird dann unter anderem, mit welchen Ideen die „nächste Generation Bio“ die Bio-Idee in der Produktion und am Markt weiterentwickeln will und wie der Generationen-Übergang erfolgreich gestaltet werden kann. Bewährte Ziele, neue Ziele Ein nachhaltiger Planet, Respekt vor der Natur, eine gerechte Gesellschaft sowie eine globale Perspektive vom Acker bis auf den Teller – diese traditionellen Bio-Ziele teilt auch die junge Generation. Das Engagement der Bio-Landwirte, -Lebensmittelhersteller und -Händler genauso wie der Bio-Kunden und der Zivilgesellschaft haben Bestand, da sind sich Branchenvertreter einig. Ebenso Werte wie Verlässlichkeit gegenüber Bürgern und Konsumenten, Authentizität der Produkte und Ehrlichkeit in der Kommunikation. Aber neue Köpfe, neue Möglichkeiten und neue Motivation verändern nicht nur die Geschichten, die die Branche erzählt, sondern auch die Methoden und Strategien, mit denen sie diesen Zielen näher kommt. Die junge Generation diskutiert auf der BIOFACH 2018, was das genau heißt. Das Themenspektrum reicht dabei vom politischen Programm der neuen Generation über Stabsübergabe und Unternehmensnachfolge bis zu Trends im Start-up-Bereich genauso wie in der Zivilgesellschaft. Diskutiert wird darüber hinaus, welche Schlüsse die junge Generation aus Programmversprechen und Strategieumsetzung vergangener Tage für ihre Pläne und die Kommunikation in Zukunft zieht. 02.08.2017