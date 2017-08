"Gut" von Öko-Test für bizzl Feine Johannisbeere 22 Fassbrausen, Limonaden und Schorlen wurden in der Juli-Ausgabe des Magazins Öko-Test untersucht und bewertet. bizzl Premium Feine Johannisbeere konnte als einer der Testsieger mit der vergebenen Bestnote "gut" überzeugen. Das Team von Öko-Test honorierte darüber hinaus, daß die hochwertige vegane bizzl Limonade mit 13 Prozent Saft und natürlichem Fruchtaroma in einer umweltfreundlichen Glas-MW-Flasche angeboten wird. Insgesamt wurden nur sechs der 22 Markenprodukte - darunter auch vier Bio-Getränke - mit "gut" bewertet. Von diesen 22 Produkten wiesen nach Ansicht von Öko-Test 20 Produkte einen überhöhten Zuckergehalt pro Portion aus, was zu einer Abwertung um eine Note führte. bizzl Premium Feine Johannisbeere ergänzt seit 2016 die Produktkategorie der bizzl Premium-Limonaden mit Feine Zitrone und Feine Orange. Die drei Limonaden vom Feinsten in der Glas-MW-Flasche aus natürlichem Mineralwasser plus extra hohem Fruchtanteil sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen und zu 100 Prozent vegan. 03.08.2017