Rockstar geht Partnerschaft mit dem First-Person-Actionspiel Destiny 2 ein Rockstar Energy gibt die globale Zusammenarbeit mit Bungie und Activision Publishing, Inc. zum Launch von Destiny 2 bekannt. Passend zum Spielstart plant die beliebte Energy Drink Marke maßgeschneiderte Angebote für die Spielefans. Am 06. September wird die Fortsetzung des international hochgelobten Actionspiels Destiny an den Start gehen. Zum Spielstart von Destiny 2 bringt Rockstar Energy speziell designte Dosen in verschiedenen Sorten auf die Märkte der USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. In Deutschland legt Rockstar den Fokus auf die beliebten Sorten Original und Zero Sugar. Die Rockstar Dosen im Destiny 2 Look sind ab sofort im deutschen Handel erhältlich und werden auf den passenden Displays in Szene gesetzt. Doch nicht nur das Design ist eigens auf die Destiny 2 Fans ausgelegt. So kann jeder Spieler beim Kauf einer Rockstar Dose der Destiny 2 Edition über einen Code auf der Lasche Ausrüstungsgegenstände im Spiel freischalten. Zusätzlich zur On-Pack-Promotion bietet Rockstar die Möglichkeit, über ein Gewinnspiel exklusive Preise zu ergattern, unter anderem ein individualisiertes Motorrad im Destiny 2/ Rockstar Design 08.08.2017