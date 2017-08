Ergebnisse des ifo Investitionstests - Prognose 2017 Bereits seit 1955 veröffentlicht das ifo Institut halbjährlich den ifo-Investitionstest mit Prognosen zu den Entwicklungen der Investitionstätigkeiten des Verarbeitenden Gewerbes, inklusive der Ernährungsindustrie. Folgende relevante Ergebnisse lassen sich dabei aus dem aktuellen ifo Investitionstest März 2017 für den drittgrößten deutschen Industriezweig festhalten: Nach zwei Jahren mit jeweils negativen Wachstumsraten des Gesamtumsatzes konnte die Ernährungsindustrie in 2016 mit einem Plus von +1,6 Prozent wieder eine positive Umsatzwachstumsrate verbuchen. Die ersten Monate des Jahres 2017 zeigen im Vorjahresvergleich weiteres Wachstum für die Branche. Nach einem Anstieg der geplanten Investitionen in 2016 um +7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigen sich die Investitionsanreize für 2017 in der Ernährungsindustrie bislang verhalten – und das, obwohl die Branche laut aktuellem ifo-Geschäftsklimaindex kaum über Finanzierungsengpässe klagt. Laut den Prognoseergebnissen des aktuellen ifo Investitionstests für 2017 planen die Lebensmittelhersteller, ihre Bruttoanlageinvestitionen in 2017 um -7,5 Prozent bis -12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren. Einzig die Getränkehersteller planen, ihre Investitionen in 2017 um +2,5 Prozent bis +7,5 Prozent zu erhöhen. Während die Investitionsplanungen der Getränkehersteller dem Durchschnitt des gesamten Verarbeitenden Gewerbes entsprechen, verlaufen die Investitionen bei den Lebensmittelproduzenten unterdurchschnittlich. Insgesamt entfallen auf die Ernährungsindustrie 8,1 Prozent aller Bruttoanlageinvestitionen des Verarbeitenden Gewerbes. Für den aktuellen ifo Investitionstest März 2017 wurden im Herbst 2016 rund 2.200 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zu den durchgeführten und geplanten Investitionen befragt. Gemessen an den Bruttoanlageinvestitionen repräsentieren die befragten Unternehmen circa 50 Prozent des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. 16.08.2017